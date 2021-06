Einsamkeit : Alleinsein als Chance

Bu, F. et al.: Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of predictors of loneliness before and during the Covid-19 pandemic. Public Health 186, 2020

Cacioppo, J. T., Cacioppo, S.: The growing problem of loneliness. The Lancet 391, 2018

Cacioppo, J. T., Patrick, W.: Einsamkeit: Woher sie kommt, was sie bewirkt, wie man ihr entrinnt. Spektrum Akademischer Verlag, 2011

Long, C. R., Averill, J. R.: Solitude: An exploration of benefits of being alone. Journal of the Theory of Social Behavior 33, 2003

Svendsen, L.: Philosophie der Einsamkeit. Berlin University Press, 2016