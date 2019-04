Neurologie : Auf der Spur der Schlafepidemie

Auf einen Blick Eine rätselhafte Erkrankung Zwischen 1916 und 1950 erkrankten schätzungsweise mindestens eine halbe Million Menschen weltweit an der Encephalitis lethargica. Die Ursachen für das Auftreten und das Verschwinden der Krankheit sind bis heute ungeklärt. Die Patienten litten unter gelähmten Augen oder Gliedmaßen, Bewusstseinsstörungen und einer starken Schläfrigkeit. Wer dem Leiden nicht sofort erlag, entwickelte nach einer Phase der Genesung oft chronische, parkinsonähnliche Symptome. Einer der führenden Experten für die »Schlafepidemie« war der jüdische Arzt Felix Stern, der hunderte Betroffene behandelte. Doch bevor er dem Auslöser der Erkrankung auf die Spur kommen konnte, unterbanden die Nationalsozialisten seine Forschung.

26-jähriges Mädchen: Von der Polizei auf die psychiatrische Klinik gebracht. Seit zwei Tagen verwirrt, schlafe, wo sie gehe und stehe, ein. Auf der Klinik geht Patientin mit geschlossenen Augen wie eine Schlafwandelnde, lebhaft delirierend und allerlei buntes Zeug redend, im Zimmer herum. Am Abend plötzlich Lungenödem und Exitus.«

In Kurzporträts wie diesem beschreibt der österreichische Psychiater Constantin von Economo in der »Wiener klinischen Wochenschrift« vom 10. Mai 1917 eine rätselhafte Erkrankung. In den Wochen zuvor waren immer wieder Patienten mit ähnlichen Symptomen in die Psychiatrische Klinik Wien eingeliefert worden: gelähmte Augen oder Gliedmaßen, Fantastereien, starke Schlafneigung. Von Economo, Assistenzarzt an der Klinik, vermutet in seinem Artikel, dass es sich »um eine Art Schlafkrankheit« handelt, »deren erste Symptome mit Kopfschmerzen und Übelkeit einsetzen; dann tritt ein Zustand der Somnolenz, oft mit lebhaften Delirien gepaart, ein«. Er nennt die Krankheit Encephalitis lethargica.

Weil so viele Patienten in so kurzer Zeit betroffen ­waren, spekuliert von Economo, dass es sich »um eine kleine Epidemie« handeln könnte – und sollte damit Recht behalten. Klein aber war die Epidemie nicht: Nach 1916 grassierte die Encephalitis lethargica zuerst in Europa, ab Mitte der 1920er Jahre weltweit. Mindestens 500 000 Menschen erkrankten, manche Schätzungen gehen von über einer Million Fällen weltweit aus. Etwa ein Drittel der Betroffenen starb innerhalb weniger Tage oder Wochen. Von den Überlebenden entwickelte der Großteil eine chronische Form mit Symp­tomen, die der parkinsonschen Krankheit ähnelten, wie Muskelzittern und -starre sowie Bewegungs-verlang­samung. Viele dieser Menschen ließ die Krankheit in lebenslanger, fast absoluter Bewegungslosigkeit zurück ...