Ökologie: Entfesselte Erreger

Allen, T. et al.: Global Hotspots and Correlates of Emerging Zoonotic Diseases. In: Nature Communications 8, 1124, 2017

Linthicum, K. J. et al.: Rift Valley Fever: An Emerging Mosquito­Borne Disease. In: Annual Review of Entomology 61, S. 395–415, 2016

Wang, H., Horton, R.: Tackling Climate Change: The Greatest Opportunity for Global Health. In: Lancet 386, S. 1798–1799, 2015