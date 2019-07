Informatik: Maschinen mit menschlichen Zügen

Finn, C. et al.: Model-agnostic meta-learning for fast application of deep newtorks. ArXiv 1703.03400, 2017

Goodfellow, I. et al.: Generative adversarial networks. ArXiv 1406.2661, 2014

Higgings, I. et al.: β-VAE: Learning basic visual concepts with a constrained variational framework. International conference on learning representations 5, 2017

Nasr, K. et al.: Number detectors spontaneously emerge in a deep neural network designed for visual object recognition. Science Advances 5, 2019

Pomerleau, D. et al.: ALVINN: An autonomous land vehicle in a neural network. Advances in Neural Information Processing Systems 1, 1989