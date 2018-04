Barthels, F. et al.: Die Düsseldorfer Orthorexie Skala – Konstruktion und Evaluation eines Fragebogens zur Erfassung orthorektischen Ernährungsverhaltens. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, S. 97-105, 2015

Dunn, T., Bratman, S.: On Orthorexia Nervosa: A Review of the Literature and Proposed Diagnostic Criteria. In: Eating Behaviors 21, S. 11-17, 2016

Fröhlich, G., Kofahl D.: Ernährungsbezogene Selbstvermessung. Von der Diätetik bis zum Diet-Tracking. In: Leben nach Zahlen. DOI: 10.14361/9783839431368-006

Gottschalk, Anja: Nahrungsbezogene Krankheitsängste und Orthorexie. In: Klotter, C.; Hoefert W. (Hrsg.): Gesundheitsängste. Pabst Science Publishers. Lengerich, 2012. S. 163-175.

Koven, N. S., Abry, A. W.: The Clinical Basis of Orthorexia Nervosa: Emerging Perspectives. In: Neuropsychiatric Disease and Treatment 11, S. 385-394, 2015

Reitmeier, S.: Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss – Die Ideologisierung der Ernährung. In: Reitmeier, S.: Warum wir mögen, was wir essen. Eine Studie zur Sozialisation der Ernährung. Transcript, Bielefeld 2013, S. 263–304

Turner, P. G., Lefevre, C. E.: Instagram Use is Linked to ­Increased Symptoms of Orthorexia Nervosa. In: Eating and Weight Disorders 22, S. 277–284, 2017

Voderholzer, U.: Zwanghaftigkeit und "gesundes" Essen – Orthorexie. In: Klotter, C.; Hoefert W. (Hrsg.): Gesundheitszwänge. Pabst Science Publishers. Lengerich, 2013. S. 104-108.