Persönlichkeit: »Es wäre schlimm, wenn wir alle gleich wären«

Frau Professor Wrzus, in welcher Hinsicht möchten sich Menschen am liebsten verändern?

Von uns befragte Studienteilnehmer wollten vor allem emotional stabiler werden – zum Beispiel nicht so schnell gestresst oder besorgt sein. Auch gewissenhafter, also zuverlässiger und ordentlicher zu werden, steht hoch im Kurs. In anderen Untersuchungen äußerten Personen ebenfalls häufig den Wunsch, sich in diesen Merkmalen weiterzuentwickeln.

Woran liegt das?

Offenbar werden beide Eigenschaften in unserer Gesellschaft sehr geschätzt. Das ist interessant, denn wir Persönlichkeitspsychologen versuchen immer zu betonen, dass jeder Big-Five-Faktor in seinen unterschiedlichen Ausprägungen Vor- und Nachteile hat, also auch Neurotizismus oder Introvertiertheit …