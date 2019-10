Emotionen: Extravertiert macht glücklich

Wenn wir uns extravertiert verhalten, macht uns das zufriedener. Das berichten Seth Margolis und Sonja Lyubomirsky von der University of California in Riverside. Sie rekrutierten 131 Versuchspersonen und baten sie, zwei Wochen lang ihr Verhalten zu ändern. Die eine Hälfte der Teilnehmer wurde dazu aufgefordert, sich zunächst sieben Tage lang besonders gesprächig, spontan und selbstbewusst zu geben. In der darauf folgenden Woche sollten die Probanden dann ruhiger und zurückhaltender sein als üblich. Die übrigen Freiwilligen absolvierten den Versuch in der umgekehrten Reihenfolge. Damit sie ihre Aufgabe nicht vergaßen, wurden sie von den Forschern regelmäßig daran erinnert …