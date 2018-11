Halluzinationen: Der ungebetene Gast

Devinsky, O., Lai, G.: Spirituality and Religion in Epilepsy. In: Epilepsy & Behavior 12, S. 636–643, 2008

Ishikawa, T. et al.: Ictal Increased Writing Preceded by Dysphasic Seizures. In: Brain and Development 22, S. 398–402, 2000

Waxman, S. G., Geschwind, N.: The Interictal Behavior Syndrome of Temporal Lobe Epilepsy. In: Archives of General Psychiatry 32, S. 1580–1586, 1975