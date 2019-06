Umwelt: Fallout in Tiefseekrebsen

Die Atombombentests der 1950er und 1960er Jahre bliesen große Mengen radioaktiven Materials in die Atmosphäre. Der meiste Fallout ist heute verschwunden, aber Wissenschaftler können nach wie vor Überreste davon aufspüren. So auch ein Team um Ning Wang von der Chinese Academy of Science: In drei mehr als 6000 Meter tiefen Meeresgräben im Pazifik, darunter der Marianengraben, entdeckten die Meeresbiologen Flohkrebse, in deren Körper sich ungewöhnlich viel Kohlenstoff-14 angesammelt hat …