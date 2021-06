Falsche Erinnerungen: Das Trauma, das es nie gab

Brewin, C. R., Andrews, B.: Creating memories for false autobiographical events in childhood: A systematic review. Applied Cognitive Psychology 10.1002/acp.3220, 2016

Kurkela, K. A., Dennis, N. A.: Event-related fMRI studies of false memory: An activation likelihood estimation meta-analysis. Neuropsychologia 81, 2016

Wiemers, U. S. et al.: What we remember from a stressful episode. Psychoneuroendocrinology 38, 2013