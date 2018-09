Mathematik: Fields-Medaillen 2018

Caucher Birkar ist die Medaille sicher nicht in die Wiege gelegt worden – im Gegenteil. Geboren 1978 als kurdischer Bauernsohn im Westen des Iran, wächst er auf, während um ihn herum der Krieg zwischen Iran und Irak tobt. Seine mathematische Begabung findet zu Hause wenig Förderung, verschafft ihm aber immerhin einen Studienplatz an der Universität Teheran. Auf einer Reise nach England beantragt er Asyl – und erhält es ein Jahr später –, promoviert in Nottingham und trifft auf einer Tagung den russischen Mathematiker Wjatscheslaw Wladimirowitsch Schokurow, der an der Johns Hopkins University in Baltimore algebraische Geometrie betreibt.

Schokurow hat eine Forschungsrichtung wiederbelebt, die mangels Erfolg in einen Dornröschenschlaf verfallen war: die Klassifizierung »algebraischer Varietäten«. Im Verein mit Schokurow treibt Birkar nun das Gebiet zu neuer Blüte und lässt dabei seinen Lehrer weit hinter sich …