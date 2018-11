Medien: Die Filterblase im Kopf

Bail, C. A. et al.: Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization. In: PNAS 115, S. 9216–9221, 2018

Narayanan, V. et al.: Polarization, Partisanship and Junk News Consumption over Social Media in the US. Project on Computational Propaganda, Oxford 2018

Neubaum, G. et al.: You’re a Bad Person! When Moral Violations Lead to Unfriending Behavior on Social Media. Vortrag auf der 68. Jahrestagung der International Communication Association, Prag, Mai 2018

Neubaum, G., Krämer, N. C.: What Do We Fear? Expected Sanctions for Expressing Minority Opinions in Offline and Online Communication. In: Communication Research 45, S. 139-164, 2018

Rothmund, T.: Digital Echo Chambers in Facebook Groups? The Case of the Refugee Crisis. Vortrag auf der Konferenz »Political Communication in Times of Crisis« der European Communication Research Association (ECREA), Zürich, November 2017

Vosoughi, S. et al.: The Spread of True and False News Online. In: Science 359, S. 1146–1151, 2018