Freistetters Formelwelt: Kann eine Atombombe den Himmel entzünden?

Der Erfolg des Kinofilms »Oppenheimer« hat nicht nur zu heftigen Diskussionen darüber geführt, ob der Film besser oder schlechter ist als der gleichzeitig erschienene Film »Barbie«, sondern auch zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit Atomwaffen. Im Werk von Christopher Nolan geht es zwar um das Leben des US-amerikanischen Physikers J. Robert Oppenheimer. Doch das lässt sich nur erzählen, wenn man auch dessen Arbeit als wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts schildert und damit den Bau der ersten Atombombe.

Prominent im Trailer zum Film ist eine Szene zu sehen, in der Oppenheimer mit Leslie Grove, dem militärischen Leiter des Projekts, darüber diskutiert, ob die Zündung einer Atombombe eventuell die Erdatmosphäre in Brand setzen und komplett zerstören könnte. Oppenheimer beruhigt: Die Wahrscheinlichkeit dafür sei nahezu null. In der Realität waren sich die Forscher des Manhattan-Projekts aber darüber im Klaren, dass es tatsächlich unmöglich ist, die Atmosphäre durch die Explosion einer Atombombe zu entzünden …