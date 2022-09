Freistetters Formelwelt: Surreale Zahlen

Dass es unterschiedliche Arten von Zahlen gibt, lernt man schon in der Schule. Zuerst begegnet man den natürlichen Zahlen, die man zum Zählen verwendet: 1, 2, 3, und so weiter. Wie man aber schnell feststellt, genügen sie nicht: Möchte man etwa 3 von 2 abziehen oder 1 durch 2 dividieren braucht man andere Mengen. So entdeckt man die ganzen (inklusive negative), die rationalen (inklusive Brüche) und später reelle (inklusive irrationale) und komplexe (inklusive Wurzeln aus negativen) Zahlen. Die Mathematik macht da aber noch lange nicht Halt …