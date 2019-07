Neonatologie: Frühstart ins Leben

Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, müssen häufig medizinisch überwacht werden. Vor allem Babys, die vor der 34. Schwangerschaftswoche geboren wurden, verbringen die ersten Tage oder sogar Wochen oft auf der Neugeborenen-Intensivstation in einem Inkubator. Das bedeute für die Kinder und für die Eltern Stress oder sogar eine traumatische Erfahrung, schreibt eine Gruppe von Forscherinnen der University of Southern California in einem aktuellen Fachbeitrag. Die Wissenschaftlerinnen fordern, in der psychologischen Begleitung dieser Familien mehr Wert auf die Bindung zwischen den Eltern und ihren Kindern zu legen …