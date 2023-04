Futur III: Das dicke Ende

Als die Zahlen in säuberlichen kleinen Paketen aus dem unendlichen All herabrieselten, dachten wir nicht im Traum daran, das dem Präsidenten zu melden. Wir riefen Derek an.

Derek war Milliardär. Damit war er es, der das Sagen hatte. Er war auf die gleiche Weise zu Geld gekommen, wie das die neuen Technik-Superstars heutzutage alle schaffen: erst ein guter Einfall (angeblich auf dem eigenen Mist gewachsen), gefolgt von einer Reihe Investitionen in die guten Ideen anderer Leute.

Dereks Gratismodell – »Probieren kostet nichts, aber wer gewinnen will, muss zahlen« – war der erfolgreichste Zeitvertreib auf dem Markt …