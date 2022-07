Futur III: Das Gesicht der Venus

Als ich die Luftschleuse zum äußeren Gewächshaus aufschließe, blicke ich für einen Moment in die ­aufgehende Sonne. Der gelblich weiße Dunst aus Schwefelsäuretröpfchen lässt ihre Position nur erahnen: eine blasse, verschmierte Scheibe von ungesund roter Farbe. Hinter mir geht die Frau, die mich ermorden will. Wir passieren die Pflanzkästen und kommen zu einem Arbeitstisch aus Metall. Ich drehe mich um und sehe sie an.

Offiziell ist sie Journalistin, von der Erde zur Venus geschickt, um von unserer Rebellion zu berichten …