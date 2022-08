Futur III: Die Bar am Ende von Irgendwann

Die Eingangstür der Bar flog auf und knallte gegen die Wand. Ein Mann stolperte herein. Er trug eine Weste und eine Lederkrawatte, die beide seit mindestens einem Jahrhundert aus der Mode waren. Der Besucher klammerte sich an den Türrahmen und riss die Augen weit auf. »Welches Jahr haben wir?«

Verflixt, nicht schon wieder. Ich stellte den Bierkrug, den ich gerade gezapft hatte, auf die Theke und schubste ihn einem meiner Stammkunden namens Luis vor die Nase. »Wir haben 2018, Kumpel, und du bist in Albuquerque, New Mexico. In den Vereinigten Staaten.« Ich drückte mich extra so genau aus für den Fall, dass der Kerl aus irgendeiner besonders weit entfernten Raumzeit kam. Man weiß ja nie.

Der Typ blinzelte angestrengt …