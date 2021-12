Futur III: Eine Spekulation auf die Zukunft

»Das heißt also, wir kaufen sozusagen einen Planeten?« fragt der grünäugige junge Mann, der dir an deinem Schreibtisch gegenübersitzt. Die neugie­rigen Pupillen in seinem schmalen Gesicht wandern über deine Schulter zu den Sternkarten und Börsentickern hinter dir und fixieren einen Moment lang das Modell der Zeit­maschine von H. G. Wells auf deinem Tisch.

»Nicht gleich einen ganzen Planeten, Jae«, korrigiert seine Partnerin. Sie hat hellorange gefärbte Haare und trägt ein Sweatshirt mit dem Namen eines lokalen Colleges, das einen ziemlich guten Ruf genießt. Sie definiert sich als weiblich im traditionellen Sinn, obwohl ihr Hals links und rechts Kiemenspalten aufweist. Ihr reflektierender Augenhintergrund blitzt auf, wenn das Licht unter dem richtigen Winkel einfällt. »Nur ein kleines Stück eines Planeten.«