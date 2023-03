Futur III: Infokalypse

Vlad Hernández

Vlad Hernández (eigentlich Vladimir Hernández Pacín), geboren 1966 in Havanna, ist kubanischer Schriftsteller und lebt seit 2000 in Barcelona. Zahlreiche seiner Erzählungen wurden mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Auf Deutsch erschienen sind sein Sciencefiction-Roman »Krieg der Schrecken« sowie mehrere Kurzgeschichten in der Computer-Zeitschrift »c’t« – aus dem Spanischen übertragen, wie auch dieser Text, von der Sciencefiction- Autorin Pia Biundo alias Pia Oberacker-Pilick.