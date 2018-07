Forscher haben Hinweise auf Galaxien ohne Sterne gefunden. Astronomen gehen schon länger davon aus, dass es solche Objekte im All geben muss, zumal sie in Simulationen der Evolution des Kosmos auftauchen. Diese "dunklen" Galaxien hatten noch nicht genug Zeit, eine große Anzahl an Sternen zu bilden, und bestehen daher vornehmlich aus kaltem Wasserstoffgas. Damit sollten sie viel zu schwach leuchten, um mit Hilfe von Teleskopen beobachtet werden zu können …