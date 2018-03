Deutsche und US-ame­rikanische Astrophysiker haben am Höchstleis­tungsrechenzentrum Stutt­gart die bisher aufwändigste Simulation unseres Universums durchgeführt. Mit Hilfe der dortigen Supercomputer haben die Wissenschaftler untersucht, wie sich der Kosmos seit dem Urknall in einem eine Milliarde Lichtjahre messenden Würfel entwickelt haben müsste. Um das dynamische Zusammenspiel von Galaxien, Gaswolken und Dunkler Materie zu simulieren, mussten mehr als 24 000 Prozessoren zwei Monate lang rechnen. Ins­gesamt fielen mehr als 500 Terabyte an Daten an …