Gedächtnis: Wiedererweckte Erinnerungen

Kitamura, T. et al.: Engrams and Circuits Crucial for Systems Consolidation of a Memory. In: Science 356, S. 73–78, 2017

Liu, X. et al.: Optogenetic Stimulation of a Hippocampal Engram Activates Fear Memory Recall. In: Nature 484, S. 381–385, 2012

Roy, D. S. et al.: Silent Memory Engrams as the Basis for Retrograde Amnesia. In: PNAS, 10.1073/pnas.1714248114, 2017

Roy, D. S. et al.: Distinct Neural Circuits for the Formation and Retrieval of Episodic Memories. In: Cell 170, S. 1000–1012, 2017

Translation from Quanta Magazine: »Ligth-Triggered Genes Reveal the Hidden Workings of Memory«