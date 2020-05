Computer-Hirn-Schnittstellen: Gedankenlesen per KI

Der Mensch denkt, der Computer erkennt – und spricht den gedachten Satz aus! Dass ein Computerprogramm Hirnsignale in Sprach­laute übersetzt, klingt ein wenig wie Sciencefiction. Doch in den vergangenen Jahren hat die Forschung auf diesem Gebiet einige Fortschritte gemacht. Einen weiteren davon beschreibt nun eine Studie von Joseph Makin und seinen Kollegen von der University of California in San Francisco. Sie nutzten eine KI für maschinelle Übersetzungen, um die Übertragung von neuronalen Mustern in Text zu verbessern…