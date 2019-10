Ausdauersport zu treiben, hält fit. Zu viel davon kann uns allerdings nicht nur körperlich, sondern auch geistig erschöpfen und unsere Entscheidungen beeinflussen, wie Wissenschaftler um Bastien Blain und Mathias Pessiglione von der Sorbonne Université und dem Max Planck UCL Centre for Computational Psychiatry and Ageing Research in London berichten …