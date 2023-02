Freistetters Formelwelt: Die exakte Wissenschaft des Pi-mal-Daumens

Kürzlich hatte ich Glück. Es gab keine Weihnachtskekse mehr, und die von den Feiertagen übrig gebliebene Schokolade war ebenfalls schon aufgegessen. Doch in der hinteren Ecke eines Küchenschranks habe ich noch eine Packung bunter Schokolinsen gefunden. Der erste Griff in die Tüte lieferte eine grüne, zwei rote und sieben blaue Süßigkeiten. Eigentlich war mir das egal, denn der Farbstoff ist geschmacklos. Trotzdem habe ich mich über die blaue Übermacht in meiner Stichprobe gewundert und mich gefragt, wie wahrscheinlich so ein Ereignis ist. Und ich habe mich entschieden, dem Ganzen mathematisch nachzugehen …