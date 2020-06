Pharmazie: Impfstoffsuche im Schnellgang

Als chinesische Wissenschaftler am 10. Januar 2020 das Erbgut eines mysteriösen, sich rapide ausbreitenden Virus veröffentlichten, bestätigte dies Dan Barouchs größte Sorge: Das Genom ähnelte dem des Coronavirus, das 2003 den Sars-Ausbruch (Severe Acute Respiratory Syndrome) verursacht hatte, wies aber auch markante Unterschiede auf. »Mir war sofort klar, dass niemand dagegen immun sein würde«, erzählt der Direktor des Center for Virology and Vaccine Research am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston (USA).

Binnen weniger Tage begannen sein Labor ebenso wie dutzende andere auf der ganzen Welt mit der Suche nach Impfstoffen, um damit Milliarden von Menschen vor dem Virus Sars-CoV-2 zu schützen …