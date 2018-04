Hazen, J. L. et al.: The Complete Genome Sequences, Unique Mutational Spectra, and Developmental Potence of Adult Neurons Revealed by Cloning. In: Neuron 89, S. 1223-1236, 2016

Lodato, M. A. et al.: Somatic Mutation in Single Human Neurons Tracks Developmental and Transcriptional History. In: Science 350, S. 94-98, 2015

McConnell, M. J. et al.: Intersection of Diverse Neuronal Genomes and Neuropsychiatric Disease: The Brain Somatic Mosaicism Network. In: Science 356, eaal1641, 2017