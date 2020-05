MINT-Fächer: Genies sind schlechte Vorbilder

Die MINT-Fächer nehmen in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Forscher zerbrechen sich deshalb den Kopf darüber, wie sich Menschen am besten für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistern lassen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Vorbilder, zu denen allerdings längst nicht jeder taugt, der Erfolg hat. Darauf weist eine Studie von Danfei Hu von der Pennsylvania State University und ihrem Team hin. In drei Experimenten mit jeweils zwischen 150 und 300 Probanden konnten die Wissenschaftler zeigen, dass Menschen, die hart für ihren Erfolg arbeiten mussten, uns offenbar mehr motivieren als echte Genies…