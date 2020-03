Geschichte: Der Kinderarzt und die Nazis

Auf einen Blick Hans Aspergers Rolle im »Dritten Reich« Hans Asperger gilt als Pionier der Autismusforschung. Seine 1944 veröffentlichte Habilitationsschrift, die erst nach seinem Tod ins Englische übersetzt wurde, machte ihn international bekannt. Der Kinderarzt leitete ab 1935 die heilpädagogische Abteilung der Universitätsklinik Wien. Nach dem »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich geriet der Bereich vermehrt ins Visier der NS-Eugeniker. Zeitgeschichtliche Dokumente belegen, dass Asperger von einem Teil der Euthanasieverbrechen dieser Zeit wusste. Zudem war er an der Ermordung einiger behinderter Kinder zumindest indirekt beteiligt.

Der Mediziner Hans Asperger (1906– 1980) gilt als zentrale Figur der österreichischen Heilpädagogik – einer Dis ziplin, die sich der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten widmet. Nachdem seine Beiträge zur Autismusforschung seit den 1980er Jahren zunehmend international rezipiert wurden, erlangte er allmählich weltweite Bekanntheit. Er beschrieb das nach ihm benannte Asperger-Syndrom, eine milde Ausprägung einer Autismus-Spektrum-Störung.

Asperger leitete ab 1935 die heilpädagogische Abteilung der Wiener Kinderklinik. Nach dem »Anschluss« Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 hielt er seine Position, obwohl er der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) nie beitrat. In seinem späteren Leben distanzierte er sich von den Gräueltaten der Nazis. Rückblickend wird Aspergers Handeln zu dieser Zeit heute oft wohlwollend kommentiert. Manche sehen in ihm gar einen Gegner des Regimes, einen Arzt, der sich schützend vor zahlreiche behinderte Kinder stellte und sie vor einem schlimmen Schicksal bewahrte. Ob er sich aber aktiv an der nationalsozialistischen »Kindereuthanasie« beteiligt hat – also der Ermordung von Kindern, deren Existenz die Nazis als »nicht lebenswert« einstuften –, blieb lange unklar.

Meine Forschung offenbart nun neue Facetten ...