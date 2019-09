Stress : Gesunder Stress

Crum, A. et al.: The role of stress mindset in shaping cognitive, emotional, and physiological responses to challenging and threatening stress. Anxiety Stress Coping 30, 2017

Keller, A. et al.: Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality . Health Psychology 31, 2012

Kocalevent, R. D. et al.: Regionale und individuelle Faktoren von Stresserleben in Deutschland. Gesundheitswesen 73, 2011