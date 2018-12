Entwicklungspsychologie: Gewalt lässt Kinder schneller altern

Misshandlungen, sexuelle oder emotionale Gewalt in den ersten Lebensjahren führen dazu, dass Kinder schneller heranwachsen und in die Pubertät kommen. Erleben sie dagegen Mangel oder Vernachlässigung, verlangsamt das den Alterungsprozess. Zu diesem Ergebnis gelangten Forscher um die Psychologin Jennifer Sumner von der New Yorker Columbia University ...