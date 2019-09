Altes Peru: Ebenbilder der Sonne

Der allmächtige Stabgott (Chavín-Kultur, 800–200 v. Chr.)

Furcht erregend und grimmig erscheinen diese drei Mischwesen. Ihre Fangzähne sind gefletscht, am Kopf und den Hüften recken sich Schlangenköpfe, und mit ihren Vogelkrallen umklammern sie gekreuzte Stäbe, an deren Enden Schlangenhäupter haften. Alt­amerikanisten deuten die beiden äußeren Figuren als Wächter, die in der Mitte als Stabgott, der zu den bedeutendsten Gottheiten im Andenraum gehörte. Mit den tierischen Attributen vereint er die drei ­Bereiche der Welt. Greifvogel, Raubkatze und Schlange repräsentieren Himmel, Erde und Unterwelt. Das 44 Zentimeter lange Goldblech war einst auf eine Textilunterlage genäht, vielleicht als Teil einer Krone. Es lag im Grab eines Priesterfürsten im Tempelkomplex von Chavín de Huántar im Hochland von Peru.