Physik: Googles Quantencomputer

Um das Jahr 2014 traf man bei Google eine weit reichende Entscheidung: Der Quantencomputer – lange eine Fantasie optimistischer Physiker – soll endlich Wirklichkeit werden. Also engagierte man John Martinis von der University of California in Santa Barbara, seit Langem eine Größe auf diesem Gebiet (siehe Spek­trum Februar 2018, S. 62). Sein Auftrag: Die Welt soll den Quantenrechner als erreichbare Zukunftstechnologie wahrnehmen; als eine Maschine, die klassische Supercomputer bei einer ausgewählten Aufgabe hinter sich lassen kann. Nun will Google diese »Quantenüberlegenheit« tatsächlich bewiesen haben – bei einer Spezialanwendung, die Quantencomputern wie auf den Leib geschneidert ist. Wie Martinis und seine Kollegen berichten, hat ein von ihnen entwickelter Quantenchip namens Sycamore binnen weniger Minuten eine Rechnung durchgeführt, für die gewöhnliche Computer Jahre bräuchten. Um diese Leistung einordnen zu können, muss man sich die Arbeitsweise …