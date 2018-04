Die zweidimensionale Kohlenstoffvariante Graphen, bei der sich Atome in Form von Bienenwaben anordnen, birgt mehr bizarre Eigenschaften, als Wissenschaftler bisher annahmen. Ein Team um Yuan Cao vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston hat zwei Schichten des Stoffs gestapelt und dann um 1,1 Grad gegeneinander verdreht. Das machte das Material supraleitend, ermöglichte also den verlustfreien Transport von Strom …