Münchgesang, W. et al.: Titel. In: Technology Review. American Institute of Physics Conference Proceedings 1597, S. 196 –203, 2014

Parvez, K. et al.: Exfoliation of Graphene via Wet Chemical Routes. In: Synthetic Metals 210, S. 123 -132, 2015

Steurer, P.: Funktionalisierte Graphene aus Graphitoxid für Katalyse, Beschichtungen und thermoplastische Nanocomposits. Dissertation, Universität Freiburg, S. 23 -25, 2010