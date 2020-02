Chemie: Greifzangen-Molekül schnappt sich Schadstoffe

Wenn ein Insekt in einer Venus­fliegenfalle landet, registriert die Pflanze dies mit feinen Härchen in ihrem Inneren und schnappt zu. Forscher des Trinity College Dublin haben nun ein Molekül hergestellt, das auf ähnliche Weise Schadstoffmoleküle einfängt. Die Wissenschaftler nutzten dafür Porphyrine, die im menschlichen Körper Sauerstoff transportieren; im Pflanzenfarbstoff Chlorophyll sind sie an der Fotosynthese beteiligt …