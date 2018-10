Informatik: Spielend Lernen

Auf einen Blick die Grenzen der KI Auf dem Spielbrett machen Roboter immer größere Fortschritte. Inzwischen schlagen die Algorithmen menschliche Weltklassespieler sogar ohne jegliches Vorwissen, das ihnen einprogrammiert wäre. Speziell die Methode des »verstärkenden Lernens« hat zu großen Erfolgen geführt. Dabei verbessert ein Programm seine Strategie, indem es wiederholt gegen sich selbst antritt. Doch die Anwendungsgebiete außerhalb des Spielbretts bleiben begrenzt: Hoffnungen, die Algorithmen etwa für individuelle Krebsbehandlungen zu nutzen, blieben bislang unerfüllt.

Als Maschinen erstmals die talentiertesten Meister übertrafen, mussten sie dazu noch von Menschen erlangtes Wissen nutzen. Beispielsweise hatten Ingenieure von IBM ihren Computer Deep Blue, der 1997 den ehemaligen Schachweltmeister Garri Kasparow schlug, zuvor mit jahrhundertelanger Schacherfahrung gespeist. Auch AlphaGo, das Googles Tochterunternehmen DeepMind entwickelt hat, verfügte über Millionen verschiedener Züge aus Zehntausenden von Menschen gespielten Go-Partien, als es den koreanischen Profi Lee Sedol besiegte.

Doch nun überdenken Informatiker die Art und Weise, wie Programme das vorhandene menschliche Wissen einsetzen sollen. Der aktuelle Trend lautet, es schlicht zu ignorieren.

Im Oktober 2017 veröffentlichte das DeepMind-Team ein neues Go-System, AlphaGo Zero, das überhaupt keine menschlichen Spiele mehr studierte. Stattdessen lernte es lediglich die Regeln und trat gegen sich selbst in den Kampf. Die ersten Züge des Bots erfolgten dabei völlig zufällig. Nach jedem Spiel lernte die Maschine aber, was einen Sieg begünstigt und was nicht. Am Ende des Trainings stieg AlphaGo Zero gegen seinen Vorläufer AlphaGo in den Ring. Die selbstlernende Maschine gewann das Turnier mit dem sensationellen Ergebnis von 100 zu 0.

Das Team entwickelte daraufhin AlphaGo Zero weiter, um erneut einen autodidaktischen Meisterspieler zu konstruieren, den sie der Einfachheit halber nur noch AlphaZero nannten. Und auch diese Version übertraf ihren Vorgänger – sie schlug den Bot, der den Bot schlug, der die besten Go-Spieler der Welt schlug. Anders als seine Vorgänger ist AlphaZero nicht nur auf Go spezialisiert. Als es die Regeln für Schach oder die japanische Schachvariante Shogi erhielt, besiegte das Programm innerhalb kürzester Zeit die dafür maßgeschneiderten Top-Level-Algorithmen. Experten staunten über den aggressiven und ungewöhnlichen Stil des Programms. »Ich habe mich immer gefragt, wie es wäre, wenn eine überlegene Spezies auf die Erde käme und uns zeigen würde, wie sie Schach spielt«, sagte der dänische Großmeister Peter Heine Nielsen in einem BBC-Interview. »Jetzt weiß ich es.« …