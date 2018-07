Bérut A. et al.: Gravisensors in Plant Cells Behave Like An Active Granular Liquid. In: PNAS 115, S. 5123–5128, 2018

Nakamura, M. et al.: An Arabidopsis E3 Ligase, SHOOT GRAVITROPISM9, Modulates the Interaction between Statoliths and F-Actin In Gravity Sensing. In: Plant Cell 23, S. 1830–1848, 2011