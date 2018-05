Alem, S. et al.: Associative Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an Insect. In: PLoS Biology 14, e1002589, 2016

Cruse, H., Schilling, M.: Mental States as Emergent Properties. From Walking to Consciousness. In: Open Mind 9, S. 1-38, 2015

Perry, C. J., Barron, A. B.: Honey Bees Selectively Avoid Difficult Choices. In: PNAS 110, S. 19155-19159, 2013