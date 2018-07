Baudson, T. G.: The Mad Genius Stereotype: Still Alive and Well. In: Frontiers in Psychology 7, 368, 2016

Francis, R. et al.: Intellectual Giftedness and Psychopathology in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. In: Exceptional Children 82, S. 279–302, 2016

Kim, M.: A Meta-Analysis of the Effects of Enrichment Programs on Gifted Students. In: Gifted Child Quarterly 60, S. 102–116, 2016

Neihart, M. et al.: The Social and Emotional Development of Gifted Children: What Do We Know? In: Waco, TX: Prufrock Press, 2002

Park, G.J. et al.: When Less is More: Effects of Grade Skipping on Adult STEM Accomplishments among Mathematically Precocious Adolescents. Dissertation, 2011

Perleth, C., Heller, K. A.: The Munich Longitudinal Study of Siftedness. In: R. F. Subotnik & K. D. Arnold (Eds.), Beyond Terman: Contemporary Longitudinal Studies of Giftedness and Talent, NJ: Ablex Publishing Corporation, Norwood, S. 77–114, 1994

Roth, B., Becker et al.: Intelligence and School Grades: A Meta-Analysis. In: Intelligence 53, S. 118–137, 2015

Rudasill, K. M. et al.: Gifted Students’ Perceptions of Parenting Styles: Associations with Cognitive Ability, Sex, Race, and Age. In: Gifted Child Quarterly, 57(1), S. 15–24, 2013

Steenbergen-Hu, S., Moon, S. M.: he Effects of Acceleration on High-Ability Learners: A Meta-Analysis. In: Gifted Child Quarterly 55, S. 39–53, 2011