Hirnforschung: Ich sehe was, was ich nicht seh’

Hesselmann, G. (Hg.): Transitions between consciousness and unconsciousness. Routledge, 2019

Korisky, U. et al.: »Real-life« continuous flash suppression (CFS)-CFS with real-world objects using augmented reality goggles. Behavior Research Methods 51, 2019

Schmack, K. et al.: Predicting subjective affective salience from cortical responses to invisible object stimuli. Cerebral Cortex 26, 2016

Sterzer, P. et al.: Neural processing of visual information under interocular suppression: A critical review. Frontiers in Psychology 5, 2014