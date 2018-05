"Den unbekannten Billionen gewidmet" – mit diesen Worten beginnt der Verhaltensbiologe Jonathan Balcombe sein Buch über Fische. Das Werk soll "den Fischen auf eine Weise eine Stimme geben, wie es bislang nicht möglich war", erklärt der Autor, der für die Tierschutzorganisation Humane Society of the United States in Washington D.C. arbeitet und sich mit dem Empfindungsvermögen von Tieren befasst. Dies möchte er erreichen, indem er Erkenntnisse aus Verhaltensforschung, Soziobiologie, Neurobiologie und Ökologie zusammenführt …