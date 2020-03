Quellen

Dubey, A., Ray, S.: Cortical Electrocorticogram (ECoG) Is a Local Signal. Journal of Neuroscience 39,2019

Ferree, T. C. et al.: The spatial resolution of scalp EEG. Neurocomputing 38 - 40, 2001

Li, M. et al.: Long-Term Two-Photon Imaging in Awake Macaque Monkey. Neuron 93, 2017

Martens, M. A.: Calcium imaging at kHz frame rates resolves millisecond timing in neuronal circuits and varicosities. Biomedical Optics Express 5, 2014

Sadakane, O. et al.: Long-Term Two-Photon Calcium Imaging of Neuronal Populations with Subcellular Resolution in Adult Non-human Primates. Cell Reports 13, 2015