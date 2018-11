Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften : Innovation und Klima als ökonomische Faktoren

Die schwedische Reichsbank verleiht den Preis für Wirtschaftswissenschaft im Gedenken an Alfred Nobel an William D. Nordhaus und Paul Romer »für die Integration des Klimawandels« beziehungsweise »technischer Innovationen in die makroökonomische Langzeitanalyse«.