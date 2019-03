Mesopotamien: Die freundliche Übernahme Babylons

Auf einen Blick Das Bühnenbild der Großmächte Antiken Chronisten zufolge war Alexander ein wahrer Segen für Babylonien: Er befreite es vom persischen Joch und verhalf der mesopotamischen Kultur zu altem Glanz. Laut Keilschrifttexten akzeptierten die Babylonier den Machtwechsel aber nicht bedingungslos – besonders beliebt war der neue Herrscher wohl auch nicht. Beide Textquellen berichten aber von Treffen der beiden Lager und legen nahe, dass Babylon in gegenseitigem Einvernehmen erobert wurde.

Nachdem Alexander Ägypten besetzt hatte (siehe »Befreier mit Hintergedanken«, S. 32), kehrte er im Mai 331 v. Chr. nach Tyros zurück, wo 15 000 weitere Makedonen für die nächste Eroberung eingetroffen waren. Alexanders Ziel war insbesondere Babylon, von dem Herodot einst schrieb, es sei so »gewaltig und prächtig gebaut wie keine andere Stadt der Welt«. Doch die sagenhaften Reichtümer waren nur ein Beweggrund: Der Perserkönig Dareios III. hatte sich dorthin zurückgezogen.

Er stellte sich bei Gaugamela zur Schlacht. Sein an Zahl weit überlegenes Heer traf am 1. Oktober 331 v. Chr. auf 40 000 Fußsoldaten und 7000 Reiter, doch abermals erwies sich Alexander als der bessere Stratege und der unerschrockenere Anführer. Und erneut floh sein Gegner, diesmal in die Provinz Medien im heutigen iran-irakischen Grenzgebiet ...