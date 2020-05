Kognition: Die Wurzeln der Intelligenz

Auf einen Blick Ein Cocktail mit vielen Zutaten Manche Gehirne arbeiten effizienter als andere – ihre Besitzer sind kognitiv besonders leistungsfähig. Die neurobiologische Grundlage dafür ist jedoch größtenteils noch unbekannt. Forscher identifizieren immer mehr Gene, die zu einer hohen Intelligenz beitragen. Viele von ihnen werden vermehrt in den Pyramiden­zellen der Hirnrinde abgelesen. Je länger und verzweigter die Zellausläufer im Schläfenlappen sind, desto intelligenter ist die Person tendenziell. In anderen Arealen scheint eine geringe neuronale Dichte von Vorteil zu sein.

Es war eine außergewöhnliche Leistung, die Wenzel Grüß an diesem Oktobertag des Jahres 2018 vor den Augen von Millionen von Fernsehzuschauern zeigte: Mehr als 50-mal köpfte der Schüler aus der Kleinstadt Lastrup im Oldenburger Münsterland einen Fußball in die Luft, ohne ihn fallen zu lassen oder aufzufangen. Dass die Besucher der russischen TV-Show "Amazing People" ihm danach so begeistert Applaus zollten, lag aber nur am Rande an Wenzels sportlichem Geschick. Er hatte nämlich während des Ballspiels so ganz nebenbei auch noch die fünfte Potenz der Zahl 67 berechnet – ein zehnstelliges Ergebnis, in nur 60 Sekunden.

Der heute 17-Jährige verfügt über ein ungewöhnliches Rechentalent: Er multipliziert, dividiert, zieht in Sekundenschnelle Wurzeln aus zwölfstelligen Zahlen, und das ohne Stift, Papier oder sonstige Hilfsmittel. Bei der letzten Kopfrechen-Weltmeisterschaft schaffte es Wenzel so auf den dritten Platz. Besonders kom­plexe Aufgaben könnten ihn auch schon einmal 50 oder 60 Minuten beschäftigen, sagt er, etwa wenn er eine 20-stellige Zahl in ihre Primfaktoren zerlege. Was ihm dabei helfe? "Das Kurzzeitgedächtnis ist wohl das Wichtigste."

Wenzels Gehirn hat dem Denkorgan normal be­gabter Zeitgenossen augenscheinlich etwas voraus, zumindest beim Umgang mit Zahlen. Doch warum sind manche Menschen geistig leistungsfähiger als andere? ...