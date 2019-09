Interview: Die Stringtheorie und die Reale Welt

Spektrum der Wissenschaft: Herr Professor Hebecker, seit mehr als 15 Jahren forschen Sie auf dem Gebiet der Stringtheorie. Was fasziniert Sie so sehr daran?

Arthur Hebecker: Sie ist ein in sich konsistentes Modell für das, was wir eine Theorie der Quantengravitation nennen, also für eine Zusammenführung von Teilchenphysik und Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Die Stringtheorie ist hier meiner Meinung nach ein besonders gut verstandener Ansatz, mit dem man sehr viel ausrechnen kann. Darüber hinaus hat sie eine ganze Reihe von interessanten Implika­tionen für die reale Welt …