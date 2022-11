Freistetters Formelwelt: Ist gleich immer gleich gleich?

So gut wie alle mathematischen Disziplinen bauen auf der so genannten Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre auf. Dabei handelt es sich um ein Satz von Axiomen, die beschreiben, was wir unter dem Begriff »Menge« verstehen und legen ihre Eigenschaften fest. Dazu gehört auch das Extensionalitätsaxiom, das sich so formulieren lässt …