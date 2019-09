Futur III: Johnnie, Walker

Sven Klöpping

Sven Klöpping hat seit 1997 über 70 Sciencefiction-Storys in verschiedenen Magazinen veröffentlicht (wie »c’t« und »Nova«). Außerdem ist er in der SF-Szene als Herausgeber und Redakteur engagiert. Derzeit arbeitet er in der Digitalisierungsbranche. Er lebt in Sachsen.